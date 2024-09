Das Heer geht auf Tauchstation am Neufelder See

Schritt zur Modernisierung

Das Wasser der seeseitigen Dachterrasse wird kontrolliert in den Neufelder See eingeleitet. Darüber hinaus soll der Taucherstützpunkt mit einer hochgeschwindigkeitsfähigen Kommunikationsinfrastruktur ausgestattet werden. Im Außenbereich sind ein Pkw-Parkplatz und Zäune vorgesehen. „Das Bauprojekt stellt einen wichtigen Schritt zur Modernisierung des Wasserübungsplatzes Neufelder See dar“, wird betont. Die Fertigstellung ist für Mai 2025 geplant.