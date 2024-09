„Das war sicher die schwierigste Zeit für mich“

„Alex Schlager“, hallte es am Mittwochabend in den Nachthimmel in Stockerau. Die Bullen hatten im ÖFB-Cup die Pflichtaufgabe Wiener Viktoria problemlos mit 4:0 genommen. In der dritten Runde (29. bis 31. Oktober) treffen die Mozartstädter daheim auf die WSG. Die Aufmerksamkeit der angereisten Fans galt aber ganz klar dem Publikumsliebling und einzigem Salzburger im Kader. Der Schlussmann feierte nach vier Monaten sein Comeback im Tor des Vizemeisters. „Es war ein wunderschönes Gefühl, endlich wieder am Platz zu stehen“, sagte der 28-Jährige, der im Laufe der Partie auch noch die Kapitänsbinde bekam.