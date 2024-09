Österreicher haben bei Salzburg schweren Stand

Gegen ÖFB entschieden

Mit Salko Hamzic haben die Bullen einen ÖFB-U19-Teamspieler in den eigenen Reihen. Toptalent und Doppelstaatsbürger Oliver Lukic hat sich indes entschieden, künftig fürs kroatische Team spielen zu wollen. Damit folgt er dem Beispiel von Amar Dedic, der in Zell am See geboren wurde und in Österreich aufgewachsen ist, jedoch für Bosnien-Herzegowina aufläuft. Ansonsten ist die Bullen-Truppe eine kleine Weltauswahl.