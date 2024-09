Aprilia RSV4 X ex3ma: Verdammt nah an der MotoGP

Herzstück des Projekts ist der V-Vierzylindermotor mit 1099 Kubikzentimeter Hubraum. Seine Höchstleistung gibt er bei 13.500 Touren ab, 400 Umdrehungen später regiert der Drehzahlbegrenzer. Wie das Triebwerk, so ist auch alles andere an diesem fulminanten Racebike extrem („ex3ma“): Carbon, Titan und Magnesium dominieren. Bei den Komponenten – Bremsen, Stoßdämpfer, Schaltereinheiten, Kühler, Hebel und Rasten etc. – werden ausschließlich Teile verwendet, wie sie auch in MotoGP-Maschinen Verwendung finden.