Trump droht mit Kriegsrecht, Kalifornien mit Klage

Trump spricht von „gewaltsamen, aufständischen Meuten“, die Los Angeles übernommen hätten – die Realität sieht anders aus. Bis zum frühen Sonntagabend Ortszeit hatte es nur in der Innenstadt der Metropole friedliche Proteste gegeben – in einer Größenordnung, die normalerweise kaum größere Wellen schlagen würde –, später kam es am Rande dieser zu gewaltsamen Ausschreitungen. Allerdings hatte sich die Lage erst richtig aufgeheizt, nachdem Trump gegen den Willen der örtlichen Behörden den Einsatz der Nationalgarde und sogar eine Mobilisierung des regulären Militärs befohlen hatte.