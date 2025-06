Bis zu 80 Leute! Party endet mit Massenschlägerei

Wilde Szenen dürften sich Sonntagnacht in Jenbach (Bezirk Schwaz) in Tirol bei einer Geburtstagsfeier abgespielt haben. Mehrere Anzeigen über eine Massenschlägerei gingen bei der Polizei ein. Vor Ort mussten die Beamten mehrere Gruppen und in Summe rund 80 Personen voneinander trennen.