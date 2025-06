Alkohol am Steuer: Was muss sich ändern?

Alkohol am Steuer zählt zu den häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle. In Österreich gilt ein gesetzlicher Wert von 0,5 Promille; wer mit mehr erwischt wird, muss mit Geldstrafen, Führerscheinentzug oder Gerichtsverfahren rechnen. Darüber hinaus versucht man, durch regelmäßige Verkehrskontrollen, insbesondere an Wochenenden oder in der Nähe von Veranstaltungsorten, Alko-Lenker aus dem Verkehr zu ziehen. Auch ein Vormerksystem, Nachschulungen oder medizinisch-psychologische Untersuchungen werden eingesetzt.