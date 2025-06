Ist die ÖVP eigentlich für oder gegen Drogen?

Drogenkonsumraum in Linz?

Etwas lockerer sieht das Hiegelsbergers Parteifreund Martin Hajart, der Vizebürgermeister von Linz. Der Linzer ÖVP-Chef tritt für einen offiziell von der Stadt betriebenen Drogenkonsumraum ein. Junkies sollen sich also unter staatlicher Aufsicht ihr Zeug in den Körper spritzen können. Der Linzer FPÖ-Stadtrat Michael Raml ortet hier ein Ringen um die Linie in Drogenfragen innerhalb der Volkspartei. „Hajart war vor seinem Amt als Stadt-Vize Büroleiter von Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander, müsste es also wissen.“