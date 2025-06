Wechsel oder Verlängerung? Ronaldo hat entschieden

„Muss jede Minute genießen“

Nein. Zumindest vorerst nicht. „Grundsätzlich wird sich nichts ändern“, bestätigte Ronaldo nach dem Nations-League-Finale, seinen in wenigen Wochen auslaufenden Vertrag in Riad verlängern zu wollen. „Ich bin näher am Ende als am Beginn, deshalb muss ich jede Minute genießen. Wenn ich mich nicht verletze, mache ich weiter.“