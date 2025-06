Heiß begehrt: Kärntner Wirtschaft sucht Nachwuchs

Ein zweiter Ansatzpunkt für die Industrie ist die Kompetenzbildung schon bevor Kinder das Lehrlingsalter erreichen. „Wir stehen an einem Punkt, an dem Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik gemeinsam mit der Wirtschaft neue Lösungen schaffen muss“, betont IV-Geschäftsführerin Claudia Mischensky. „. Nur durch gezielte, praxisorientierte Bildungs- und Personalstrategien kann der Standort nachhaltig gestärkt werden.“ Ein Hauptanliegen der IV Kärnten ist daher auch die „Modernisierung von Bildungsinhalten“. Da setzt vor allem die MINT-Initiative in Kindergärten und Schulen an.