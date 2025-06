Deal steht bevor! Bellingham in Dortmund gelandet

Rechtzeitig zur Klub-WM

Das Interesse der Dortmunder am 19-jährigen Mittelfeldspieler ist schon länger bekannt. Dass die Schwarz-Gelben den Deal nun so rasch wie möglich in trockene Tücher bringen wollen, ist wohl der anstehenden Klub-WM (15. Juni bis 13. Juli) geschuldet, bei der der U19-Teamspieler der „Three Lions“ bereits eine Rolle spielen soll.