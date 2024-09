Gefallener Opernstar wird aus Gefängnis vorgeführt

Von Glanz und Glamour ist wenig übrig. Während er über zehn Jahre lang bis 2017 Tausende Zuschauer als Sänger in der Wiener Volksoper begeisterte, führen ihn nun zwei Justizwachebeamte im Wiener Landesgericht vor. Der Mann sitzt im Moment in der Justizanstalt Simmering in Strafhaft: Ende Oktober 2020 fasste er wegen Verleumdung und Nötigung zwölf Monate Gefängnis aus – zusätzlich wurden offene Strafen widerrufen.