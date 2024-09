Wie denken Sie über die Todesstrafe?

Die meisten zivilisierten Länder verzichten mittlerweile auf diese Methode der Rechtsvollstreckung, aber nicht alle. So kommt es beispielweise in den USA oder auch Japan immer noch zur Vollstreckung. Dass diese mitunter sehr in der Kritik steht, zeigt auch der Fall eines kürzlich hingerichteten US-Häftlings. Obwohl hier sogar die Familie des Opfers gegen die Durchführung der Strafe war und massive Zweifel an der Schuld des Täters bestanden, ließ man keine Milde walten.