Fast alle Parteien für Afghanistan-Abschiebungen

„Abschiebungen in Länder, in denen Krieg oder eine theokratische Diktatur herrschen, sollten nicht einmal überlegt werden“, sagte etwa Schweiger. Als „längst überfällig“ bezeichnete hingegen FPÖ-Chef Herbert Kickl Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan. Karl Nehammer (ÖVP), Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Madeleine Petrovic (LMP) schließen sich dem Ja an. Die NEOS-Chefin und Petrovic wiesen aber darauf hin, dass es „menschenrechtskonforme Rückführungsabkommen“ geben müsse.