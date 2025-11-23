Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mega hotter Leder-Look

Beyoncé stahl bei Grand Prix in Vegas allen Show

Star-Style
23.11.2025 14:48
Beyoncé besuchte die Formel1-Strecke in Las Vegas – und war DER Hingucker schlechthin!
Beyoncé besuchte die Formel1-Strecke in Las Vegas – und war DER Hingucker schlechthin!(Bild: AFP/ALEX BIERENS DE HAAN)

Der Promi-Andrang beim Formel1-Wochenende in Las Vegas war groß, aber eine stahl allen anderen eindeutig die Show: Beyoncé! Die Sängerin machte am Samstag die Rennstrecke in einem knallengen Leder-Outfit unsicher und wagte dann sogar noch eine Spritzfahrt.

0 Kommentare

Der Look war ein echtes Statement – und natürlich High Fashion! Denn die Lederjacke und die Lederhose in Weiß, Schwarz und Rot, die sich wie eine zweite Haut um die berühmten Kurven der 44-Jährigen legten, waren maßgeschneiderte Stücke von Louis Vuitton.

Reißverschluss sorgt für Schnappatmung
Und als wäre Beyoncé in dem aufregenden Leder-Look nicht schon heiß genug, setzte die Sängerin noch eins drauf und ließ den Reißverschluss die meiste Zeit auch noch gefährlich weit offen stehen. 

Beyoncé besuchte die Rennstrecke zusammen mit Ehemann Jay-Z.
Beyoncé besuchte die Rennstrecke zusammen mit Ehemann Jay-Z.(Bild: AFP/CHRIS GRAYTHEN)

Selbst dann, als sie sich vom Arm ihres Ehemannes Jay-Z löste, um mit Lewis Hamilton eine Spritztour über die Strecke zu wagen. Einen Clip davon stellte die Chartstürmerin auch auf ihr Instagram-Profil. Dazu schrieb sie frech: „Give it to Mama“ – also: „Gib es Mama.“

Sehen Sie hier das Posting von Beyoncé:

Fans aus dem Häuschen
Beyoncé und Jay-Z kennen sich übrigens schon länger: Bereits 2009 lernten sie sich hinter den Kulissen des Grand Prix kennen. Kein Wunder, dass sich die Megastars der Musikszene und der F1-Star auch an diesem Tag viel zu erzählen hatten.

Lesen Sie auch:
Ein USB-Stick mit unveröffentlichter Musik von Beyoncé wurde gestohlen.
Mietauto aufgebrochen
Unveröffentlichte Musik von Beyoncé gestohlen
15.07.2025
Krebsschock!
Mama von US-Superstar Beyoncé wurde Tumor entfernt
23.04.2025

Die Fans von Beyoncé hatten an diesem Tag aber nur Augen für ihr Idol und ihren hotten Look. Auf Instagram gab‘s dafür nicht nur Likes von Lauren Sánchez Bezos, Nicole Scherzinger, Ashley Graham und Co., sondern auch jede Menge bewundernde Kommentare wie etwa: „Sie sieht extrem sexy aus“ oder „Ich liebe dich so sehr!“ 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
180.778 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
136.979 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
130.306 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
678 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Star-Style
Mega hotter Leder-Look
Beyoncé stahl bei Grand Prix in Vegas allen Show
Hype um blonde Mähne
Kate enthüllt Geheimnis hinter der neuen Haarfarbe
Was für ein Dekolleté!
Liz Hurleys Look ist heißer, als Santa erlaubt
Royaler Kleider-Klau!
Amalia überrascht im Kleid von Königin Máxima
Strahlender Auftritt
Wow, Kate! Dieser Glamour-Look ist hollywoodreif!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf