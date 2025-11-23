Beyoncé stahl bei Grand Prix in Vegas allen Show

Der Promi-Andrang beim Formel1-Wochenende in Las Vegas war groß, aber eine stahl allen anderen eindeutig die Show: Beyoncé! Die Sängerin machte am Samstag die Rennstrecke in einem knallengen Leder-Outfit unsicher und wagte dann sogar noch eine Spritzfahrt.
Der Look war ein echtes Statement – und natürlich High Fashion! Denn die Lederjacke und die Lederhose in Weiß, Schwarz und Rot, die sich wie eine zweite Haut um die berühmten Kurven der 44-Jährigen legten, waren maßgeschneiderte Stücke von Louis Vuitton.
Reißverschluss sorgt für Schnappatmung
Und als wäre Beyoncé in dem aufregenden Leder-Look nicht schon heiß genug, setzte die Sängerin noch eins drauf und ließ den Reißverschluss die meiste Zeit auch noch gefährlich weit offen stehen.
Selbst dann, als sie sich vom Arm ihres Ehemannes Jay-Z löste, um mit Lewis Hamilton eine Spritztour über die Strecke zu wagen. Einen Clip davon stellte die Chartstürmerin auch auf ihr Instagram-Profil. Dazu schrieb sie frech: „Give it to Mama“ – also: „Gib es Mama.“
Sehen Sie hier das Posting von Beyoncé:
Fans aus dem Häuschen
Beyoncé und Jay-Z kennen sich übrigens schon länger: Bereits 2009 lernten sie sich hinter den Kulissen des Grand Prix kennen. Kein Wunder, dass sich die Megastars der Musikszene und der F1-Star auch an diesem Tag viel zu erzählen hatten.
Die Fans von Beyoncé hatten an diesem Tag aber nur Augen für ihr Idol und ihren hotten Look. Auf Instagram gab‘s dafür nicht nur Likes von Lauren Sánchez Bezos, Nicole Scherzinger, Ashley Graham und Co., sondern auch jede Menge bewundernde Kommentare wie etwa: „Sie sieht extrem sexy aus“ oder „Ich liebe dich so sehr!“
