Probebohrungen nach Gas im Attergau starten

Spätestens seit der Gasprobebohrung in Molln, die auf großen Widerstand gestoßen war, ist das australisch-österreichische Unternehmen ADX auch in Oberösterreich bekannt. Deutlich mehr unter dem Radar waren bisher die Pläne der Firma, auch unter dem Lichtenberg in St. Georgen im Attergau nach Erdgas zu bohren.