Tiger sollen in Kasachstan wieder heimisch werden

Nicht zuletzt hängt ein Gelingen auch von „Bodhana“ und „Kuma“ ab: „Die Nachkommen müssen gesund sein und sich an ihre neue Umgebung gewöhnen. Nur wenn sie lernen, eigenständig Beute zu machen, können sie langfristig in der Wildnis überleben“, erklärte Radday. Um die genetische Vielfalt der Population sicherzustellen, sollen in den kommenden Jahren weitere Tiger hinzukommen.