Wie beeinflusst uns der Algorithmus vor der Wahl?

Wissen Sie schon, wem Sie am 29. September Ihre Stimme schenken? In demokratischen Wahlen wählen Bürgerinnen und Bürger jene Partei, die sie am meisten überzeugt, die mit ihren Werten und Vorstellungen vereinbar ist, von der sie vertreten werden wollen. Diese informierten Wahlentscheidungen sind die Basis unserer Demokratie. Wer weiß aber schon genau, welche Informationen wir in einem immer personalisierteren Newsfeed serviert bekommen – und von wem?