Kärntner Familie zeigt Herz für Unwetteropfer

Großes Herz zeigte nun Ella Wolff. Die in Wien lebende Oberkärntnerin wollte Gutes tun und organisierte daher mit ihrer Familie ein Benefizkonzert für die Unwetter-Opfer. „Wir wollten unseren Nachbarn einfach helfen“, erzählt die Künstlerin, die Sonntag in die evangelische Kirche in ihrer Heimat Eisentratten lud. „Es war eine bunte Mischung aus Pop, Traditionellem, Moderne, Klassik, Theater …“