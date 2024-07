Weiteres Bangen nach der verheerenden Sturzflut

Hochwasser und Muren

Nachdem das Wetter weitergezogen war, hatte der Kremsbach den Stand eines 30-jährigen Hochwassers erreicht, doch erst gegen Mitternacht ging der Pegel wieder zurück. Informationen über die Situation in der Innerkrems waren kaum zu erlangen, da weder Funk- noch Telefonverbindungen möglich waren. „Nur so viel ist bekannt, dass auch dort reißende Bäche an Straßen und Gebäuden Schäden angerichtet haben und Häuser unter Wasser stehen“, heißt es seitens der Feuerwehr. Wegen einer Mure wird die Innerkremser Landesstraße mehrere Tage gesperrt bleiben müssen. Durch die Katastrophe wurde auch die Stromversorgung in der Innerkrems gekappt.