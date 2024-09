Eine Höllenreise in den Garten der Lüste

Zumindest in St. Pölten kann das Hochwasser der Kultur wenig anhaben. Nach dem internationalen Gastspiel der Lola-Arias-Company mit „The Days out there“ im Rahmen des Tangente-Festivals am vergangenen Donnerstag im Landestheater, fand am Freitag auch die Premiere von Hans de Beers „Der kleine Eisbär“ in der Bühne im Hof erfolgreich statt. Mit der poetisch-musikalischen Inszenierung des Kinderbuch-Klassikers von Paola Aguilera wartet eine humorvolle Bühnenfassung auf das junge Publikum. Zu sehen bis Ende März, nächste Vorstellung: 26. September.