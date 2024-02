Ein antiker Mythos wird zum Ohrwurm

Jede Menge Beats und E-Gitarren-Klänge gab es in der Theaterwerkstatt in St. Pölten auf die Ohren. Denn bei der Premiere von „Orpheus oder Die Sprache der Liebe“ (in einer Fassung von Sebastian Schimböck nach Ovid, Monteverdi und Shakespeare) ließen drei Ensemblemitglieder des Landestheaters NÖ musikalisch so richtig „die Sau raus“.