Klimastreiks nach Flut-Chaos in ganz Österreich

Am Freitagnachmittag strömten in Wien, Graz, Linz und Klagenfurt – Salzburg soll am Samstag folgen – Abertausende auf die Straßen. „Fridays for Future“ hatte weltweit zum „Klimastreik“ aufgerufen. In Wien etwa standen Reden zu den Themen Rechtsruck, Leistbare und Erneuerbare Energie, Bodenschutz, Verkehrswende und Hitzesommer auf dem Demo-Programm. Für die aktuelle Flutkatastrophe machten Demonstrierende, unterstützt von zahlreichen Organisationen, die Politik mitverantwortlich.