Wetterchaos: Grazer Aktivisten fordern Polit-Wende

„Was ich gerne hätte? Autofreie Städte!“, skandiert die Menge am Freitagnachmittag. Es ist bei Weitem nicht der erste weltweite Klimastreik, zu dem „Fridays for Future“ aufruft, doch diesmal fühlen sich die Aktivisten von aktuellen Ereignissen befeuert: „Durch die Unwetter haben viele realisiert, dass wir der Klimakrise direkt in die Augen schauen. Das merken sogar Leute in meinem Umfeld, die sich sonst nicht so für Klima interessieren“, sagt Alena Zöch, Pressesprecherin von „Fridays for Future Graz“.