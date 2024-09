„Bei Reichenau sind wir sicher nicht der Favorit“

Nachdem das Spiel gegen Kuchl am vergangenen Wochenende abgesagt wurde, gehen die Dornbirner heute ausgeruht in die achte Runde der Regionalliga West. Gut so, denn es kommen jetzt wichtige Tage für die Rothosen. Heute (15) gastieren sie beim bisher ganz starken Tabellendritten Reichenau. „Da hängen die Trauben hoch, Favorit sind wir da sicher nicht“, meint RCD-Coach Eric Orie, „Reichenau ist kein Nebenbei-Verein mehr. Aber trotzdem wäre es für uns sehr gut, wenn wir überraschen könnten.“