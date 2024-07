FC Dornbirn darf in der Westliga neu durchstarten

Was bedeutet, dass eine Mehrheit der Gläubiger an Bord ist. „Die, mit denen wir geredet haben, haben uns alle ihre Unterstützung zugesichert“, sagt Andreas Genser, nunmehriger Ex-Vorstand, der als ehemaliger Finanzchef aber noch mit der Abwicklung des Sanierungsverfahrens betraut ist. Was wohl auch bedeutet, dass die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) mit an Bord ist – wo der größte Anteil der Außenstände erwartet wird. Denn ein Sanierungsverfahren in diesem Rahmen kann nur eröffnet werden, wenn die Mehrheit der Gläubiger – sowohl was Köpfe betrifft, als auch die Ansprüche – zustimmt.