Pädagoginnen sollen sich züchtig anziehen

Kürzere Röcke in der Sommerhitze, Shirts oder gar dünne Blusen – in einem Kindergarten in Penzing (Adresse der Redaktion bekannt) – alles nicht erwünscht. Die „Krone“ ereilte dieser Tage folgender Hilferuf: „Da gibt es eine Einrichtung, in der die Leiterin tatsächlich von ihren Mitarbeiterinnen verlangt, sie sollen geschlossene Kleidung tragen, denn es kommen muslimische Männer, die ihre Kinder abholen.“ Heißt: Kleidungs-Diktat von oben, damit sich Väter islamisch erzogener Kinder nicht vom Anblick der Damen belästigt fühlen. Verhüllen als Pflicht.