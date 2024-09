„Halal-Zwang“: Wirbel um Einkaufsliste in Schule

Aufschrei im Internet riesig

Vielen Eltern ging dies zu weit. Nicht hauptsächlich nur aus religiösen Gründen, sondern weil viele bei Halal-Fleisch sofort auch an Tierquälerei denken. Der Aufschrei vor allem auch im Internet war jedenfalls zu groß, die Bildungsdirektion musste rasch die Reißleine ziehen. „Wir haben sofort nach Bekanntwerden des nicht abgesprochenen Schreibens ein eindringliches, unmissverständliches, mahnendes Gespräch mit der Pädagogin geführt“, schildert eine Sprecherin auf „Krone“-Anfrage. Seitens der Schulleitung sei der Inhalt des Schreibens auch sofort vollinhaltlich zurückgenommen und ein neuer Brief an die Eltern versendet worden.