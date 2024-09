Überschwemmungen in Indien fordern 26 Todesopfer

Staudämme drohten Schaden zu nehmen

„Diese Überschwemmungen sind menschengemacht“, sagte Mamata Banerjee. Ein Regierungsvertreter in Jharkhand verteidigte die Entscheidung. Um eine Beschädigung der Staudämme und „massive Überschwemmungen“ in beiden Bundesstaaten zu verhindern, sei es nötig gewesen, das Wasser abzulassen. Der Betreiber der Staudämme teilte mit, die Wasserabgabe sei am Freitag „reduziert“ worden, nachdem die Regenfälle nachgelassen hätten.