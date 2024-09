Abwechslungsreich in den bunten Herbst starten

Nach den teils folgenschweren Wetterkapriolen der letzten Tage tut ein wenig Ablenkung sicher gut. Das kommende Wochenende bietet einen ganzen Reigen an Veranstaltungen, die den Regen rasch vergessen lassen. So geht es musikalisch in Traun, Linz und Bad Schallerbach rund, für sportlich Begeisterte bietet sich der Kaiserlauf in Bad Ischl oder das Seifenkistenrennen in Vöcklamarkt an. Es ist für jeden etwas dabei!