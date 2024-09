Bill Kaulitz setzt sich für schwule Schafe ein

Patenschafe „Karl“ und „Wolli“

Schäfer Stücke bietet auch Schafpatenschaften an: „Mit den zusätzlichen Einnahmen kann ich mehr Rainbow Wool produzieren und so noch mehr Initiativen unterstützen, die queeren Menschen ein gleichberechtigtes Leben ermöglichen.“ Und zugleich werden so auch weitere schwule Böcke gerettet.