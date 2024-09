Putin erhöht Truppenstärke auf 2,4 Millionen

Kasachischer Präsident: „Russland militärisch unbesiegbar“

Mit einem Kommentar zum russischen Militär ließ Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew am Montag während eines Besuchs des deutschen Regierungschefs Olaf Scholz aufhorchen. „Eine weitere Eskalation des Kriegs führt zu irreparablen Folgen für die ganze Menschheit und in erster Linie für alle Länder, die direkt an dem russisch-ukrainischen Konflikt beteiligt sind. Es ist Fakt, dass Russland in militärischer Hinsicht unbesiegbar ist“, so Tokajew.