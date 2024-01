Ausländischen Kämpfern winken russische Pässe

Auch Arbeit für Söldnerfirmen wird berücksichtigt

Berechtigt sind laut dem Erlass auch Personen, die sich bei anderen „militärischen Formationen“ außerhalb des russischen Militärs gemeldet haben, also etwa Mitglieder der Söldnertruppe Wagner. Beobachter werten den Schritt als Versuch, den Einsatz an der Seite Russlands im Angriffskrieg gegen die Ukraine attraktiver zu machen. Zahlen zu ausländischen Kämpfern hat die Regierung in Moskau bisher nicht veröffentlicht.