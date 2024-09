Angriffsrichtung von Moskau in den Süden verlegt

Die schweren Kämpfe im Osten des Landes halten nach Angaben des ukrainischen Militärs weiter an. Es habe 115 Gefechte gegeben, teilte der Generalstab in Kiew am Freitag in seinem abendlichen Lagebericht mit. Weil in der Hauptangriffsrichtung wenig Geländegewinne zu erzielen waren, sei die Angriffsachse Russlands Richtung Süden verlegt worden.