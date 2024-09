Leithagemeinden sind für den Notfall gerüstet

Sturmböen sorgten für Feuerwehreinsätze

Zu schaffen machte den Einsatzkräften bereits der starke Wind. In Purbach, stürzte ein Baum auf ein Postauto. Glück im Unglück: Der Postmitarbeiter war gerade nicht in der Nähe seines Wagens. Auch in Neusiedl am See entwurzelte der Sturm einen Baum in einem Garten. Ein Baugerüst drohte in Pinkafeld einzustürzen. Die Feuerwehr sorgte für den sicheren Abbau.