Zirkuskind aus Florida hat sogar einen Nebenjob

Der Zirkus spielt eine große Rolle im Leben von Neo-KAC-Stürmer Nick Pastujov. Denn seine Eltern George (siedelte beruflich von Russland nach Florida) und Janis lernten sich im berühmten Zirkus der „Ringling Brothers“ kennen, waren mit diesem auf Tour. Der Papa als Mitarbeiter im Büro, die Mama als Artistin, die sogar auf Elefanten tanzte. „Als ich auf die Welt gekommen bin, haben sie aufgehört. Sie wollten mir das Reisen nicht zumuten“, sagt der 26-Jährige, der sich jetzt auf die große „Manege“ in Klagenfurt freut. „Es war in der Vorsaison toll, in dieser Halle mit Vorarlberg zu spielen“, schwärmt Nick.