„Hereinspaziert“: Ein Blick hinter die Kulissen

Schauspieler, Musiker, Künstler gehen im Stadttheater ein und aus. Aber was passiert wirklich im Haus, wenn nicht gerade eine Vorstellung läuft? Wo verstecken sich die 270 Mitarbeiter, was tun sie? All das wird beim Theaterfest namens „Hereinspaziert“ erlebbar. „Theater ist nicht nur zum Zuschauen, sondern auch zum Mitmachen da“, sind sich Intendant Aron Stiehl und Direktor Matthias Walter einig.