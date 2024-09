Schirmherrin Sunnyi Melles fehlte zur Eröffnung

Melles hat bei dem Filmfestival, das heuer bereits zum zweiten Mal im Pongau stattfindet, eigentlich eine tragende Rolle inne: „Wir wollen das Festival langfristig in Bad Gastein etablieren. Deshalb war uns eine Identifikationsfigur wichtig. Wir sind sehr dankbar, dass sich Frau Melles bereit erklärt hat, die Aufgabe als Schirmherrin zu übernehmen“, so Frank Krause, der am Donnerstagabend kurzerhand selber die Eröffnungs-Moderation übernahm.