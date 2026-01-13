Multitalent switcht zwischen Eiskanal und Laufbahn

Dass eine Athletin gleich drei Sportarten auf hohem Niveau ausübt, gibt’s in der Sportwelt wirklich nicht alle Tage. Die Wahl-Salzburgerin Angela Förster zieht seit einiger Zeit ein hartes Programm durch. Die eigentliche Leichtathletin versucht sich nämlich zusätzlich auch im Skeletonsport und als Bob-Anschieberin.
„Ich bin durch Zufall dazu gekommen. Ein Freund von mir hat mich einmal mitgenommen und es hat von Beginn an gefunkt“, sagt die Sportskanone, die im Jänner sogar auf ihren ersten Bob-Europacup-Einsatz in St. Moritz (Sz) hoffen darf. Dazu müssen sich ihre Kolleginnen in dieser Woche aber in Innsbruck erst qualifizieren.
Bei einem Europacup dabei zu sein, wäre ein richtiger Traum von mir.
Angela FÖRSTER
Bild: zVg
Hoffen auf Europacup-Feuertaufe
Sie selbst kann bei der Qualifikation nicht an den Start gehen. „Bei einem Europacup dabei zu sein, wäre ein richtiger Traum von mir“, erklärt die 24-Jährige, die in Salzburg auch Geographie studiert.
Leichtathletik hat Vorrang
Für welche Sportart sich die gebürtige Deutsche im Zweifelsfall entscheiden würde? „Schwer zu sagen. Bob ist richtig geil und Skeleton sorgt für das nötige Adrenalin. Wenn ich unten bin, will ich gleich noch einmal. Ich glaube aber, dass ich mich für Leichtathletik entscheiden würde“, kommt sie bei einer Entscheidungsfrage ins Wanken.
