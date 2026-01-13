Multitalent switcht zwischen Eiskanal und Laufbahn

„Ich bin durch Zufall dazu gekommen. Ein Freund von mir hat mich einmal mitgenommen und es hat von Beginn an gefunkt“, sagt die Sportskanone, die im Jänner sogar auf ihren ersten Bob-Europacup-Einsatz in St. Moritz (Sz) hoffen darf. Dazu müssen sich ihre Kolleginnen in dieser Woche aber in Innsbruck erst qualifizieren.