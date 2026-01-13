Feuerwehr musste Lkw-Fahrer gleich zweimal helfen

Um kurz nach sechs Uhr früh wurde die Feuerwehr Hallein zum Einsatz alarmiert und rückte zu einem Lkw aus, dessen Anhänger quer stand. Zudem verkeilte sich das Gespann in einem Geländer. Um nicht selbst in Schwierigkeiten zu geraten, starteten die Arbeiten der Feuerwehr mit Salz und Splitt, um der spiegelglatten Fahrbahn etwas entgegenzusetzen.