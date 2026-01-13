Vorteilswelt
Spiegelglatte Fahrbahn

Feuerwehr musste Lkw-Fahrer gleich zweimal helfen

Salzburg
13.01.2026 16:00
Der Anhänger stand im rechten Winkel zum Motorwagen – nichts ging mehr.
Der Anhänger stand im rechten Winkel zum Motorwagen – nichts ging mehr.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Hallein)

Nicht mehr unter Kontrolle hatte ein Lkw-Fahrer seinen 40-Tonner Dienstagfrüh in Hallein. Im Ortsteil Kaltenhausen stellte sich der Anhänger auf der spiegelglatten Fahrbahn quer – nichts ging mehr. Die Freiwillige Feuerwehr rückte aus und half dem Fahrer gleich zweimal aus der Patsche.

0 Kommentare

Um kurz nach sechs Uhr früh wurde die Feuerwehr Hallein zum Einsatz alarmiert und rückte zu einem Lkw aus, dessen Anhänger quer stand. Zudem verkeilte sich das Gespann in einem Geländer. Um nicht selbst in Schwierigkeiten zu geraten, starteten die Arbeiten der Feuerwehr mit Salz und Splitt, um der spiegelglatten Fahrbahn etwas entgegenzusetzen.

Mithilfe einer Umlenkrolle gelang es schließlich, den Anhänger wieder in die richtige Position zu ziehen. Doch weit schaffte es der Hängerzug nicht: An einer leichten Steigung hatten die Reifen wieder keinen ausreichenden Halt. Also wurde er vom Rüstlöschfahrzeug der Feuerwehr auf eine ebene Fläche gezogen. Verletzt wurde niemand. 

Salzburg

