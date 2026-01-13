Feuerwehr musste Lkw-Fahrer gleich zweimal helfen

Nicht mehr unter Kontrolle hatte ein Lkw-Fahrer seinen 40-Tonner Dienstagfrüh in Hallein. Im Ortsteil Kaltenhausen stellte sich der Anhänger auf der spiegelglatten Fahrbahn quer – nichts ging mehr. Die Freiwillige Feuerwehr rückte aus und half dem Fahrer gleich zweimal aus der Patsche.
Um kurz nach sechs Uhr früh wurde die Feuerwehr Hallein zum Einsatz alarmiert und rückte zu einem Lkw aus, dessen Anhänger quer stand. Zudem verkeilte sich das Gespann in einem Geländer. Um nicht selbst in Schwierigkeiten zu geraten, starteten die Arbeiten der Feuerwehr mit Salz und Splitt, um der spiegelglatten Fahrbahn etwas entgegenzusetzen.
Mithilfe einer Umlenkrolle gelang es schließlich, den Anhänger wieder in die richtige Position zu ziehen. Doch weit schaffte es der Hängerzug nicht: An einer leichten Steigung hatten die Reifen wieder keinen ausreichenden Halt. Also wurde er vom Rüstlöschfahrzeug der Feuerwehr auf eine ebene Fläche gezogen. Verletzt wurde niemand.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.