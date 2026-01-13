Vorteilswelt
In Tunnel-Nähe

Wieder brannte Lkw auf Tauernautobahn

Salzburg
13.01.2026 22:15
Löscheinsatz auf der Tauernautobahn im Salzburger Pongau
Löscheinsatz auf der Tauernautobahn im Salzburger Pongau(Bild: FF Pfarrwerfen)

Auf der Tauernautobahn im Salzburger Pongau brannte am Dienstagabend wieder ein Lkw: Der Fahrer hielt rechtzeitig auf einem Parkplatz zwischen Tunnelanlangen an. Die Feuerwehren Werfen und Pfarrwerfen rückten aus. 

0 Kommentare

Schrecksekunde nach dem verheerenden Lkw-Brand im Brentenbergtunnel: Dienstagabend ging für die Feuerwehren Werfen und Pfarrwerfen erneut der Alarm. Wieder brannte ein Laster auf der Tauernautobahn. Zum Glück kam es aber nicht in einer Tunnelanlage zu dem Zwischenfall.

Die Feuerwehren brachten den Brand unter Kontrolle.
Die Feuerwehren brachten den Brand unter Kontrolle.(Bild: FF Pfarrwerfen)

Der Lkw-Lenker hatte das Feuer rechtzeitig bemerkt. Er war laut Feuerwehr Richtung Süden unterwegs und blieb auf einem Parkplatz zwischen Zetzenberg- und Helbersbergtunnel stehen.

Er koppelte dort den Auflieger, der aufgrund eines technischen Defekts an den Bremsen in Brand geraten war, von der Zugmaschine ab. Anschließend versuchte er selbst zu löschen, konnte das Feuer zwar in Schach halten, aber nicht komplett bekämpfen. 

In nur sieben Minuten waren die Florianis vor Ort. Das Feuer war rasch unter Kontrolle. Die Ladung konnte größtenteils gerettet werden. Es waren 51 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Die Tauernautobahn musste während der Löscharbeiten gesperrt werden. 

Loading

Salzburg

