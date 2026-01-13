Deutsche hatten in Flachau die heißesten Plätze

Die Minusgrade beim Nachtslalom waren ihnen am Dienstagabend völlig egal! Simon Bossmann und seine Freunde haben sich für ihren Skiurlaub in Flachau in einem noblen Appartement eingebucht. Es hat eine luxuriöse Sauna im Dachgeschoss inklusive geräumiger Terrasse – und bietet einen guten Blick auf das Zielstadion. „Herrlich“, fanden das die Deutschen. Den Slalom verfolgten sie gemütlich in weißen Bademänteln.