Unfall-Experte: „Vermutlich war es Sekundenschlaf“
A10-Tunnelbrand
Nach dem schweren Lkw-Unfall auf der Tauernautobahn gibt es jetzt erste Vermutungen zur Unfallursache. Der Lkw-Fahrer könnte eingeschlafen sein. Vor dem Crash hatte er keinerlei Reaktionen gezeigt. Der Brentenbergtunnel ist weiterhin gesperrt.
Gleichmäßig driftet ein Sattelzug auf der teils schneebedeckten Fahrbahn der A10-Tauernautobahn nach rechts ab. Sekundenlang erfolgt keine Reaktion – und das bei hohem Tempo. Das Tunnelportal rückt immer näher. Dann geht es schnell: Der 40-Tonner schlägt in den Anpralldämpfer ein, schleudert auf die Fahrbahn, fängt Feuer und kommt im Brentenbergtunnel zum Stehen – der Anhänger brennt lichterloh.
