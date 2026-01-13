Unfall-Experte: „Vermutlich war es Sekundenschlaf“

Gleichmäßig driftet ein Sattelzug auf der teils schneebedeckten Fahrbahn der A10-Tauernautobahn nach rechts ab. Sekundenlang erfolgt keine Reaktion – und das bei hohem Tempo. Das Tunnelportal rückt immer näher. Dann geht es schnell: Der 40-Tonner schlägt in den Anpralldämpfer ein, schleudert auf die Fahrbahn, fängt Feuer und kommt im Brentenbergtunnel zum Stehen – der Anhänger brennt lichterloh.