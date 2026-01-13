Von wem sich Anna Andexer am meisten abschaut

An schnelles Training war tagelang nicht zu denken, eine Einladung zum Showevent auf Schalke sagte sie daher ebenso ab wie Einsätze beim Weltcup in Oberhof. „Ich habe absolut nix verpasst“, hat sie im Gegensatz zu einigen Kollegen nach einer verkorksten Woche für die ÖSV-Loipenjäger gut lachen. Beim „halben Heimweltcup in Ruhpolding“ ist sie wie Lisa Hauser wieder mit von der Partie. Das Duo trainierte zuletzt gemeinsam in Hochfilzen und arbeitete daran, wieder in Form zu kommen.