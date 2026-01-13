Vorteilswelt
Biathlon

Von wem sich Anna Andexer am meisten abschaut

Salzburg
13.01.2026 22:00
Anna Andexer freut sich bereits auf Ruhpolding.
Anna Andexer freut sich bereits auf Ruhpolding.(Bild: GEPA)

Nach überstandener Grippe kehrt Anna Andexer in Ruhpolding in den Biathlon-Weltcup zurück. Im bayerischen Chiemgau will die Pinzgauerin ihr Können wieder unter Beweis stellen und von zwei Teamkollegen lernen, wie sie im Interview mit der „Krone” verriet. 

Die Feiertage verliefen für Anna Andexer nicht nach Wunsch. „Ich bin zu Weihnachten krank geworden, hatte die Grippe und bis zu 40 Grad Fieber“, berichtet die Saalfeldenerin.

Mir taugt das einfach, weil ich mir viel von ihr abschauen kann.

Anna ANDEXER, Biathletin

An schnelles Training war tagelang nicht zu denken, eine Einladung zum Showevent auf Schalke sagte sie daher ebenso ab wie Einsätze beim Weltcup in Oberhof. „Ich habe absolut nix verpasst“, hat sie im Gegensatz zu einigen Kollegen nach einer verkorksten Woche für die ÖSV-Loipenjäger gut lachen. Beim „halben Heimweltcup in Ruhpolding“ ist sie wie Lisa Hauser wieder mit von der Partie. Das Duo trainierte zuletzt gemeinsam in Hochfilzen und arbeitete daran, wieder in Form zu kommen.

Lisa Hauser und Simon Eder wichtig für Anna Andexer
„Mir taugt das einfach, weil ich mir viel von ihr abschauen kann. Ich profitiere generell sehr von Simon (Eder) oder Lisa, kann von ihnen noch viel lernen und nehme einfach viel mit.“

Dass sie sich mit den Routiniers im Team exzellent versteht, hilft zusätzlich. In der heutigen Damenstaffel muss sie aber selbst ihre Frau stehen. „Hier wird gut geschossen, die Strecke ist im Vergleich zu Oberhof leichter“, erklärte sie der „Krone“ im Teamhotel. Die Staffel bildet den spektakulären Auftakt der Bewerbe im Biathlon-Mekka. „Das Publikum ist hier sehr laut, weil die Tribüne sehr nah am Schießplatz ist.“

Bakken beigesetzt
Erst heute reisen die norwegischen Herren in den Chiemgau. Die Wikinger nahmen gestern in Lillehammer an der Beerdigung von Sivert Bakken teil, der am 23. Dezember tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden wurde.

Christoph Nister
