„Man muss nicht immer Haar in der Suppe suchen“

Salzburg-Trainer Thomas Letsch stand im Herbst des Öfteren in der Kritik. Dennoch führt er mit seinem Team die Bundesliga-Tabelle an. Im Trainingslager in Belek sprach der Deutsche mit der „Krone“ über negative Sichtweisen, die Stürmerthematik bei den Bullen und welchen Titel in der Zeitung er sich wünschen würde.
„Krone“: Herr Letsch, wie gut hat Ihnen die Winterpause getan?
Thomas Letsch: Diese Zeit war für mich sehr wichtig. Logischerweise nutzt man diese Pause auch, um zu reflektieren und intensiver über das vergangene Jahr nachzudenken. Man kann immer halb voll oder halb leer an die Sache rangehen. Natürlich gab es Dinge, in denen wir besser werden müssen. Wir haben Spiele gehabt, in denen wir es über 90 Minuten sehr gut gemacht haben. Wir haben andere Partien gehabt, in denen wir es nur in Phasen gut gemacht haben. Und das waren zu viele. Zudem haben wir auch gegen Top-Mannschaften gezeigt, dass wir da sind. Insgesamt gibt es also in allen Bereichen Dinge, wo wir uns verbessern müssen. Daran arbeiten wir.
