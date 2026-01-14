Flachgauer Gemeinden trotzen heuer dem Spardruck

Auch bei knappen Budgets investieren die Flachgauer Gemeinden in die Kleinsten. Vielen Gemeinden sind finanziell die Hände gebunden. Trotzdem wird kräftig saniert. Darüber hinaus sind die Prioritäten jedoch unterschiedlich. Sie reichen vom Multifunktionssaal bis zum Dorfplatz. Die „Krone“ gibt einen Überblick.