Starkoch schimpft über Essen auf unseren Skihütten

Uff, diese herbe Kritik saß! Doch der TV-Koch legte noch eins drauf: „Manchmal habe ich das Gefühl, dass da vorher ein Lkw drübergefahren ist. So trocken ist das.“ Meistens kämen überhaupt Tiefkühlprodukte auf den Teller. Ganz klar: Lafer dürfte beim Einkehrschwung auf der Skihütte schon öfters einen waschechten Schnitzel-Schock erlebt haben.