Schnitzel-Schock!

Starkoch schimpft über Essen auf unseren Skihütten

Salzburg
14.01.2026 07:00
Johann Lichter (li.) bildete bei Hermann Maiers Star Challenge ein Duo mit Hans Knauß.
Johann Lichter (li.) bildete bei Hermann Maiers Star Challenge ein Duo mit Hans Knauß.(Bild: Andreas Tröster)

Echter Hütten-Horror! Starkoch Johann Lafer vergeht beim Einkehrschwung zunehmend der Appetit. In Flachau bekam der 68-jährige TV-Grande jetzt gar Schnitzel-Schnappatmung. Warum? Ihm schmeckt sein Leibgericht auf den Skihütten so ganz und gar nicht mehr. . . 

Seinem feinen Gaumen kann man getrost vertrauen. Johann Lafer (68) erkochte zwei Michelinsterne, verfasste etliche Kochbücher und schwang in hunderten TV-Shows die Pfannen. Und doch hat der steirische Feinspitz bei der Frage nach seinem Lieblingsessen auf der Skihütte eine klare Antwort: „Schnitzel!“

Johann Lafer fährt gerne Ski ...
Johann Lafer fährt gerne Ski ...(Bild: Andreas Tröster)
... und auf der Hütte bestellt er sich am liebsten ein Wiener Schnitzel
... und auf der Hütte bestellt er sich am liebsten ein Wiener Schnitzel(Bild: Andreas Tröster)

Uff, diese herbe Kritik saß! Doch der TV-Koch legte noch eins drauf: „Manchmal habe ich das Gefühl, dass da vorher ein Lkw drübergefahren ist. So trocken ist das.“ Meistens kämen überhaupt Tiefkühlprodukte auf den Teller. Ganz klar: Lafer dürfte beim Einkehrschwung auf der Skihütte schon öfters einen waschechten Schnitzel-Schock erlebt haben.

„Das ist so geil, ich liebe das!“
Was macht für den 68-Jährigen ein richtig gutes Wiener Schnitzel aus? „Ehrlich jetzt: ein geiles Schnitzel vom Kalbfleisch, schön blättrig, dazu ein Salat und paar Salzkartoffeln – keine Pommes! Das ist so geil, ich liebe das!“

Neuerdings ist Lafer gar neuer Gourmet-Papst der deutschen Fluglinie Lufthansa. Für die Passagiere der ersten Klasse kreierte der Starkoch spezielle Menüs. „Ich bin hierfür auf der ganzen Welt unterwegs. Aber egal, wo ich bin, ich mag das Schnitzel einfach.“

Für die Skihütte gilt das offenbar nur bedingt. An der Kritik dürften Salzburgs Wirte jedenfalls hart zu kauen haben – wie Lafer bei seinem letzten Alm-Schnitzerl.

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
