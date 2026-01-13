Gartenhütte brannte in Straßwalchen komplett aus

Das hätte schlimm enden können! In der Nähe des Sportplatzes der Mittelschule in Straßwalchen geriet am Montagnachmittag eine Gartenhütte in Brand. In dieser befanden sich unter anderem zwei Gasflaschen, die von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht wurden.
Gleich gemeinsam rückten die Hauptwache Straßwalchen und der Löschzug Steindorf zum Brandalarm aus. Bereits bei der Anfahrt waren Rauch und Flammen sichtbar. Noch bevor die ersten Einsatzkräfte vor Ort waren, wurde von einem Gemeindebediensteten bereits die Zufahrt von Schnee und Eis befreit. Brenzlig beim Einsatz waren zwei Gasflaschen, die sich in der Hütte befanden. Diese wurden ins Freie gebracht und gekühlt.
Nach 20 Minuten wurde „Brand aus“ gegeben. Für Nachlöscharbeiten war es allerdings nötig, die Hütte in ihre Einzelteile zu zerlegen. Insgesamt waren 30 Feuerwehrleute im Einsatz – die den Brand rasch unter Kontrolle brachten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.