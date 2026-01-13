Vorteilswelt
Gasflaschen geborgen

Gartenhütte brannte in Straßwalchen komplett aus

Salzburg
13.01.2026 19:30
Die Hütte brannte völlig aus und musste für Nachlöscharbeiten zerlegt werden.
Die Hütte brannte völlig aus und musste für Nachlöscharbeiten zerlegt werden.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Straßwalchen)

Das hätte schlimm enden können! In der Nähe des Sportplatzes der Mittelschule in Straßwalchen geriet am Montagnachmittag eine Gartenhütte in Brand. In dieser befanden sich unter anderem zwei Gasflaschen, die von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht wurden. 

Gleich gemeinsam rückten die Hauptwache Straßwalchen und der Löschzug Steindorf zum Brandalarm aus. Bereits bei der Anfahrt waren Rauch und Flammen sichtbar. Noch bevor die ersten Einsatzkräfte vor Ort waren, wurde von einem Gemeindebediensteten bereits die Zufahrt von Schnee und Eis befreit. Brenzlig beim Einsatz waren zwei Gasflaschen, die sich in der Hütte befanden. Diese wurden ins Freie gebracht und gekühlt.

Nach 20 Minuten wurde „Brand aus“ gegeben. Für Nachlöscharbeiten war es allerdings nötig, die Hütte in ihre Einzelteile zu zerlegen. Insgesamt waren 30 Feuerwehrleute im Einsatz – die den Brand rasch unter Kontrolle brachten.

