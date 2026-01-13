Gartenhütte brannte in Straßwalchen komplett aus

Gleich gemeinsam rückten die Hauptwache Straßwalchen und der Löschzug Steindorf zum Brandalarm aus. Bereits bei der Anfahrt waren Rauch und Flammen sichtbar. Noch bevor die ersten Einsatzkräfte vor Ort waren, wurde von einem Gemeindebediensteten bereits die Zufahrt von Schnee und Eis befreit. Brenzlig beim Einsatz waren zwei Gasflaschen, die sich in der Hütte befanden. Diese wurden ins Freie gebracht und gekühlt.