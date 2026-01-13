Syrer „Arafat“ führte Polizei zu 100 Kilo Kokain

Wiener „Szenekoch“ dealte 16 Kilo Drogen

Auch ein Wiener „Szenekoch“ spielt in der Causa eine Rolle: Nachdem er seine Frau geschlagen haben soll, ließ diese ihn auffliegen und beschuldigte ihn, florierend mit „Koks“ zu handeln. Der gab schließlich den Handel mit 16 Kilo Kokain zu – er wurde schon in einem früheren Prozess zu sieben Jahren Haft verurteilt und sitzt im Gefängnis. In Kleinstarbeit habe man, so ein Ermittler, unter Federführung der Staatsanwaltschaft Krems (NÖ) der „Drogen-Hydra einen Kopf nach dem anderen abgeschlagen“.