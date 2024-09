Der „Ländle Apfel“ im Zeichen des Klimawandels

Am Mittwoch haben die Landwirtschaftskammer Vorarlberg und die „Ländle Qualitätsprodukte Marketing GmbH“ bei einer Pressekonferenz auf dem Balottahof in Schlins – einem von acht Betrieben, die Äpfel mit „Ländle Gütesiegel“ anbauen – einen Ausblick auf die heurige Apfelernte gegeben. Erwartet wird ein gutes Ergebnis mit etwa 450 Tonnen Tafeläpfeln und 115 Tonnen Äpfeln in Mostobstqualität.